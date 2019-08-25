«Бурановские бабушки» из Удмуртии приедут с концертом в Ставропольский край
Творческий коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» приедут в Ставропольский край с концертом. Участницы записали видео приглашения.
- 6 сентября встретимся на концерте на Ставрополье!, - говорят бабушки на видео.
Они исполнят песни на удмуртском и русском языках. Коллектив стал популярным в 2012 году после выступления на «Евровидении». Тогда они заняли второе место.
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Бурановские бабушки из Удмуртии выступят на ставропольской бахче Пономарёвых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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