2019-08-25T17:00:51+03:00
Общество

«Бурановские бабушки» из Удмуртии приедут с концертом в Ставропольский край

Коллектив даже записал видео приглашения на выступление
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Творческий коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» приедут в Ставропольский край с концертом. Участницы записали видео приглашения.

- 6 сентября встретимся на концерте на Ставрополье!, - говорят бабушки на видео.

Они исполнят песни на удмуртском и русском языках. Коллектив стал популярным в 2012 году после выступления на «Евровидении». Тогда они заняли второе место.

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Бурановские бабушки из Удмуртии выступят на ставропольской бахче Пономарёвых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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