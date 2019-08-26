За полгода реальные доходы жителей Удмуртии сократились на 1,3%

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-26T10:10:52+03:00

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2019 года в Удмуртии реальные доходы сократились на 1,3%. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

В среднем за месяц житель республики тратит большую часть зарплаты на покупку товаров (14,4 тысячи рублей) и оплату услуг (4 тысячи рублей). Потребительские расходы составили 18,6 тысяч рублей и по сравнению с прошлым годом увеличились на 5,2%. Больше всего люди покупают бензин (1,02 тысячи рублей), алкоголь (1 тысяча рублей), мясо (934 рубля), кондитерские изделия (486 рублей), хлеб (435 рублей), молочные продукты (420 рублей) и одежду (406 рублей). Среди регионов ПФО Удмуртия заняла шестое место по размеру среднедушевых расходов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какие потери понесли жители сел в Удмуртии и кто их будет возмещать.

- Ветеран из Удмуртии был жестоко убит в Калужской области.

ИСТОЧНИК KP.RU