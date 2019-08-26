2019-08-26T09:25:15+03:00
Общество

Из-за непогоды потери жителей сел Удмуртии превысили 700 млн рублей

26 августа завершилась первая заявочная волна приема документов на возмещение потерь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Ольги АбрамовойФото: страница Ольги Абрамовой
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Жители сел Удмуртии из-за непогоды понесли убытки свыше 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

- 26 августа, в понедельник, в министерстве завершилась первая волна приема документов на возмещение потерь селян. На данный момент пострадавшими признаны 195 хозяйств, их потери оцениваются в более 700 млн рублей, - сообщает ведомство.

Все документы отправили в Минсельхоз России, где будет рассматриваться вопрос о выплате компенсации. Какую поддержку окажут селянам, станет известно 28 августа.

Напомним, режим ЧС ввели в Удмуртии из-за продолжительных дождей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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