Из-за непогоды потери жителей сел Удмуртии превысили 700 млн рублей
Жители сел Удмуртии из-за непогоды понесли убытки свыше 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
- 26 августа, в понедельник, в министерстве завершилась первая волна приема документов на возмещение потерь селян. На данный момент пострадавшими признаны 195 хозяйств, их потери оцениваются в более 700 млн рублей, - сообщает ведомство.
Все документы отправили в Минсельхоз России, где будет рассматриваться вопрос о выплате компенсации. Какую поддержку окажут селянам, станет известно 28 августа.
Напомним, режим ЧС ввели в Удмуртии из-за продолжительных дождей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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