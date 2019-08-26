2019-08-26T10:56:32+03:00
Общество

Специалисты завершили ремонт южного участка ижевской кольцевой дороги

Было отремонтировано три километра полотна
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Миндортранса УдмуртииФото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
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В Удмуртии отремонтировали южный участок ижевской кольцевой автодороги. Было сделано почти три километра полотна. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- В ходе ремонта было демонтировано отслужившее покрытие, сделан ремонт наиболее поврежденных участков, выложен уравнивающий слой полотна. Также были укреплены обочины и заменены 648 метров металлического барьерного ограждения, - сообщает ведомство.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, в 2019 году в рамках проекта обновят 23 трассы, общая протяженность которых 94,2 километра. Большая часть уже сдана заказчику, осталось еще шесть участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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