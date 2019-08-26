Жители Удмуртии на начало августа задолжали 711 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-26T11:29:05+03:00

При этом в июле размер долга снизился на 23 млн рублей

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Жители Удмуртии в августе задолжали имущественных налогов на 711 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по республики.

За семь месяцев сумма задолженности уменьшилась на 232 млн рублей, в июле жители погасили долги на 23 млн рублей. 64% долга – это транспортны налог (456 млн рублей), 20,3% - налог на имущество (143 млн рублей) и 15,7% - земельный налог (113 млн рублей).

В случае неоплаты налогов судебные приставы могут арестовать имущество, установить ограничения на право управления транспортом и лишить права выезжать за рубеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU