2019-08-26T17:17:48+03:00
Происшествия

Семейная пара из Удмуртии во сне задавила двухмесячного ребенка

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии супружеская пара обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему двухмесячному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 13 августа семья с двухмесячным ребенком приехала в Сюмсинский район к родителям девушки. Вечером молодые люди выпивали с друзьями, после чего легли спать на диван и положили ребенка между собой. Утром они обнаружили, что ребенок скончался, - сообщает ведомство.

По результатам судебно-медицинского исследования причиной смерти ребенка явилась асфиксия в результате сдавления груди и живота. В рамках расследования уголовного дела были опрошены родители малыша и все, кто был дома. Затребована документация из больницы, где наблюдался ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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