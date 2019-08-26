2019-08-26T17:01:31+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло 25 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на третьем километре автодороги «Каракулино-Соколовка-Боярка» Каракулинского района произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель машины «ВАЗ 21074» не справился с управлением и врезался на металлическое ограждение, после чего транспорт улетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и пассажиры машины – 41-летняя женщина, мужчины 60 и 45 лет, а также 14-летняя девочка, получили травмы, их отвезли в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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