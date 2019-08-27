Очевидцы: два молодых парня спасли бабушку из пожара в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-27T07:05:00+03:00

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Два молодых парня спасли бабушки из пожара в деревне Гавриловка Воткинского района Удмуртии. Об этом сообщают очевидцы в группе «Злой ижевчанин» «ВКонтакте».

– Два молодых парня увидели дым и быстро побежали в дом, который горел. Они незамедлительно вбежали в горящий дом и увидели пожилого человека, через огонь и дым они вытащили бабушку, позвонили в пожарную часть. До прибытия пожарных они самостоятельно пытались потушить огонь и вытащить всю мебель! – пишут в группе.

Также, по словам очевидцев, ребята отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.

Отметим, что по данным ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о пожаре поступило в 10:53. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники, 13 человек личного состава, а от ведомственной пожарной команды 1 единица техники и 2 человека личного состава. В результате пожара уничтожен мансардный этаж, кровля, навес, баня, предбанник и повреждена внутренняя отделка дома и мебель. Площадь пожара составила 109 кв.м

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ИСТОЧНИК KP.RU