В ХК «Ижсталь» сменился креативный директор
В ХК «Ижсталь» сменился креативный директор: теперь им стал Ахметзянов Руслан Маратович. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
- За его плечами два высших образования, имеет опыт организации и режиссуры культурно-массовых мероприятий городского масштаба. В свое время участвовал в Премьер-лиге КВН на Первом канале. Болельщикам известен как ведущий конкурсов на домашних матчах «Ижстали», - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее эту должность занимала известная ведущая из Ижевска Татьяна Равилова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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