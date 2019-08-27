2019-08-27T06:30:17+03:00
Спорт

В ХК «Ижсталь» сменился креативный директор

Им стал Ахметзянов Руслан
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба клубаФото: пресс-служба клуба
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В ХК «Ижсталь» сменился креативный директор: теперь им стал Ахметзянов Руслан Маратович. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- За его плечами два высших образования, имеет опыт организации и режиссуры культурно-массовых мероприятий городского масштаба. В свое время участвовал в Премьер-лиге КВН на Первом канале. Болельщикам известен как ведущий конкурсов на домашних матчах «Ижстали», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее эту должность занимала известная ведущая из Ижевска Татьяна Равилова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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