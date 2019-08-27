Движение на нескольких участках дорог ограничат в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-27T07:46:11+03:00

Это связано с проведением легкоатлетического забега

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 7 сентября ограничат движение на нескольких участках дорог. Об этом сообщает на сайте городской администрации.

Отметим, что ограничение связано с проведением всероссийского легкоатлетического забега «Динамовская миля». Так, с 10:00 до 15:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

- По ул. Наговицына на участке дороги от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров.

- По ул. Пушкинская на участке дороги от пер. Широкий до ул. Советская.

- По ул. Коммунаров на участке дороги от ул. Советская до ул. Красногеройская.

- По ул. Красногеройская на участке дороги от ул. Коммунаров до ул. К.Маркса.

- По ул. К.Маркса на участке дороги от ул. Красногеройская до ул. Советская по ходу движения из центра.

- По ул. Советская на участке дороги от ул. К.Маркса до ул. Коммунаров.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Модельная библиотека появится в Ижевске

В Ижевске начали дополнительно обеззараживать водопроводную воду

ИСТОЧНИК KP.RU