2019-08-27T07:46:11+03:00
Общество

Движение на нескольких участках дорог ограничат в Ижевске

Это связано с проведением легкоатлетического забега
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

В Ижевске 7 сентября ограничат движение на нескольких участках дорог. Об этом сообщает на сайте городской администрации.

Отметим, что ограничение связано с проведением всероссийского легкоатлетического забега «Динамовская миля». Так, с 10:00 до 15:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

- По ул. Наговицына на участке дороги от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров.

- По ул. Пушкинская на участке дороги от пер. Широкий до ул. Советская.

- По ул. Коммунаров на участке дороги от ул. Советская до ул. Красногеройская.

- По ул. Красногеройская на участке дороги от ул. Коммунаров до ул. К.Маркса.

- По ул. К.Маркса на участке дороги от ул. Красногеройская до ул. Советская по ходу движения из центра.

- По ул. Советская на участке дороги от ул. К.Маркса до ул. Коммунаров.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Модельная библиотека появится в Ижевске

В Ижевске начали дополнительно обеззараживать водопроводную воду

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанка хотела продать шкаф, а в итоге лишилась почти 100 тысяч рублей
Поэтесса Анна Русс приедет на фестиваль «Читай, Ижевск!»
Очевидцы: два молодых парня спасли бабушку из пожара в Удмуртии
В ХК «Ижсталь» сменился креативный директор
600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова в Ижевске
Новая строка в платежке жителей Удмуртии: что такое и нужно ли платить
Семейная пара из Удмуртии во сне задавила двухмесячного ребенка
Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе Удмуртии
Ижевчанин обвиняется в сексуальном насилии незнакомой женщины
ХК «Ижсталь» подпсиала контракт с новым нападающим
С 1 ноября стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься
Не квартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
В 2019 году на ремонт дорог в микрорайоне Люлли в Удмуртии выделили 84 млн рублей
В МВД по Удмуртии назвали предварительную причину ДТП с автобусом
Водитель «легковушки» погиб на трассе Удмуртии
Итоги полугодия: рост цен и срока ипотеки
Ижевчанина пытались убить в Санкт-Петербурге
Жители Удмуртии на начало августа задолжали 711 млн рублей налогов
Специалисты завершили ремонт южного участка ижевской кольцевой дороги
За полгода реальные доходы жителей Удмуртии сократились на 1,3%