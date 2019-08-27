Движение на нескольких участках дорог ограничат в Ижевске
В Ижевске 7 сентября ограничат движение на нескольких участках дорог. Об этом сообщает на сайте городской администрации.
Отметим, что ограничение связано с проведением всероссийского легкоатлетического забега «Динамовская миля». Так, с 10:00 до 15:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:
- По ул. Наговицына на участке дороги от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров.
- По ул. Пушкинская на участке дороги от пер. Широкий до ул. Советская.
- По ул. Коммунаров на участке дороги от ул. Советская до ул. Красногеройская.
- По ул. Красногеройская на участке дороги от ул. Коммунаров до ул. К.Маркса.
- По ул. К.Маркса на участке дороги от ул. Красногеройская до ул. Советская по ходу движения из центра.
- По ул. Советская на участке дороги от ул. К.Маркса до ул. Коммунаров.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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