Известный детский писатель Артур Гиваргизов приедет в Ижевск

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-20T06:02:31+03:00

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Известный детский писатель Артур Гиваргизов приедет в наш город в рамках 7-й городского книжного фестиваля «Читай, Ижевск!». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отметим, что первая книга Гиваргизова, сборник стихотворений «Мой бедный Шарик», вышла в 2002 году. На сегодняшний день издано около 20 книг, в том числе одна книга пьес и восемь поэтических сборников. Награды писателя: Диплом Дома детской книги «Синяя птица», победитель конкурса «Алые паруса» (2003, 2006), приз журналистов «Медиа-фаворит» в рамках ежегодного национального конкурса «Книги года – 2005», лауреат конкурсов «Детское читательское жюри», «Заветная мечта» и премии имени С. Маршака, лауреат премии имени Корнея Чуковского (2011).

Творческие встречи с Артуром Гиваргизовым пройдут 7 сентября в 15:00 и 8 сентября в 11:00 на Фан-зоне. Вход бесплатный.

Напомним, что также на фестиваль приедет известный польский писатель Януш Леон Вишневский. В рамках фестиваля запланированы творческие встречи с писателем. Они пройдут 6 сентября, в пятницу, в 19:00 и 7 сентября, в субботу, в 12:00 на Фан-зоне в парке имени Кирова. Вход на мероприятие бесплатный.

СПРАВКА «КП»

Артур Александрович Гиваргизов – российский писатель и поэт, член Союза писателей России.

Родился в 1965 году в Киеве. С 1968 года живёт в Москве. В 1989 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу гитары. В настоящее время работает педагогом в музыкальной школе и пишет смешные, необычные рассказы и стихи.

Первый рассказ был опубликован в 1997 году в журнале «Сатирикон». С тех пор стихи и короткая проза регулярно появляются в самых разных детских периодических изданиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU