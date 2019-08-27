Ижевчанина осудили за пьяную езду на машине

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-27T12:40:08+03:00

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В Ижевске рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в управлении машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- Суд установил, что пьяный мужчина был задержан сотрудниками полиции при управлении автомобилем. При этом он отказался от медицинского освидетельствования и предоставил полицейским поддельное водительское удостоверение, - сообщает ведомство.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом всех данных о его личности и смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной, на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU