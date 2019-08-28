Ученики школы №52 в Ижевске вернутся в свои классы уже в конце сентября
В Ижевске ученики школы №52 вернутся в свои классы в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Учебный год школьники начнут на базе школ: № 8, 69, 72, Кадетская школа. В школе №52 продолжается капремонт, строители планируют завершить к 15 сентября. На данный момент в школе работы выполнены на 70%. Из-за погодных условий некоторые работы перенесут на 2020 год, - сообщает пресс-служба.
После завершения работ готовность школы к учебному году проверят специалисты.
Напомним, на данный момент ремонт идет в 48 образовательных учреждениях Ижевска – 43 детских садах и пяти школах. В 19 детских садах ремонт подходит к концу. А вот три школы и детских сада откроют к 15 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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