2019-08-28T07:05:00+03:00
Общество

Ученики школы №52 в Ижевске вернутся в свои классы уже в конце сентября

Учебный год они начнут на базе других школ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Маргарита ВахрушеваФото: Маргарита Вахрушева
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В Ижевске ученики школы №52 вернутся в свои классы в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Учебный год школьники начнут на базе школ: № 8, 69, 72, Кадетская школа. В школе №52 продолжается капремонт, строители планируют завершить к 15 сентября. На данный момент в школе работы выполнены на 70%. Из-за погодных условий некоторые работы перенесут на 2020 год, - сообщает пресс-служба.

После завершения работ готовность школы к учебному году проверят специалисты.

Напомним, на данный момент ремонт идет в 48 образовательных учреждениях Ижевска – 43 детских садах и пяти школах. В 19 детских садах ремонт подходит к концу. А вот три школы и детских сада откроют к 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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