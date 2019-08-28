2019-08-28T08:16:40+03:00
Происшествия

Очевидцы: «легковушка» въехала в яму на улице Авангардной в Ижевске

ДТП произошло 28 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В Ижевске 28 августа очевидцы сообщают, что в яме, которую вырыли рабочие для ремонта труб лежит машина. Об этом сообщается в группе ИГГС.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

- Водитель автомобиля «KIA» в связи с ухудшением погодных условий не заметил ограждения и въехал в яму, вырытую на проезжей части. Водитель жив, признаков опьянения не имел, - написали очевидцы в группе.

Напомним, работы на улице Авангардная продлятся до 22:00 29 августа (продолжение).

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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