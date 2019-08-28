2019-08-28T08:09:58+03:00
Общество

Забор на Центральной площади в Ижевске уберут перед самым открытием

На данный момент площадь готова на 85%
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске на Центральной площади продолжается работа по благоустройству первой и второй очереди. 27 августа площадь посетил глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

- Сейчас готовность на 85%. Я вам точные цифры называю, потому что отслеживаем до плитки, до нормы часа, до каждого человека. Сегодня на объекте работает без малого 200 человек. Каждый день я получаю отчет, сколько плитки выложили, сколько ограждений, сколько погонных метров кабеля проложено, сколько деревьев высажено, сколько опор поставлено, сколько людей на объекте, - рассказал журналистам Олег Николаевич.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Также по словам глав города строители должны успеть до 31 августа, но из-за погодных условий стройка может затянуться до середины сентября. Тем не менее на площади уже на 100% установлены фонари.

- Для нашей компании это объект номер один. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы площадь зафункционировала к назначенному сроку, с небольшой корректировкой из-за погоды. По контракту пять лет гарантии. Однозначно за свою работу будем отвечать. Думаю, к тому моменту, когда будет сниматься забор, а мы бы хотели, чтобы его сняли в последнюю очередь, потому что вандализм никто не отменял. Уже сталкиваемся, что эту красивую белую плитку трафаретами, баллончиками раскрашивают .В ночное время, скорее всего. Будем просить максимально сохранить, и забор уберем в последний день, - рассказал представитель подрядчика Александр Чабыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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