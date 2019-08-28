На трассе Удмуртии сбили двух лосей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-28T09:04:40+03:00

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В Удмуртии два лося пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 26 августа на 32 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» водитель машины «Тойота» сбил лося, в результате водитель и пассажир машины пострадали. На следующий день, 27 августа, ночью на 86 километре автодороги «Ижевск-Ува» водитель машины «Хенде» сбил лося. В результате водитель получил травмы, его отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Будьте предельно внимательны и осторожны, строго соблюдайте установленный скоростной режим, особенно в местах, где установлены предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами.

При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU