2019-08-28T09:04:40+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии сбили двух лосей

Одно из ДТП произошло ночью
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии два лося пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 26 августа на 32 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» водитель машины «Тойота» сбил лося, в результате водитель и пассажир машины пострадали. На следующий день, 27 августа, ночью на 86 километре автодороги «Ижевск-Ува» водитель машины «Хенде» сбил лося. В результате водитель получил травмы, его отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Будьте предельно внимательны и осторожны, строго соблюдайте установленный скоростной режим, особенно в местах, где установлены предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами.

При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот до чего доводит невнимательность! Узнали некоторые подробности ночного ДТП.

- Ученики какой школы начнут учиться на базе других школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благоустройство сквера Оружейника Драгунова в Ижевске закончится в середине сентября
Из-за ремонта изменится расписание пригородных поездов в Удмуртии
Креативный директор ХК «Ижсталь»: «Назначение было резким и неожиданным»
В России - похолодание до минус трех, а в Ижевске – дожди
Почему убийце и растлителю девочек из Удмуртии сократили срок?
Судебный пристав помог потерявшемуся в Удмуртии пятилетнему мальчику
Не квартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
Забор на Центральной площади в Ижевске уберут перед самым открытием
Четыре новых кинозала откроется в Удмуртии
Ученики школы №52 в Ижевске вернутся в свои классы уже в конце сентября
Очевидцы: «легковушка» въехала в яму на улице Авангардной в Ижевске
Дорожную разметку в Ижевске обновят к 1 сентября
Почему ижевчанка перешла работать с НТВ на телеканал «Спас»
Бывшему учителю из Удмуртии, которого обвинили в убийстве любовницы и изнасиловании подростков, сократили срок
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
На фасаде одного из домов в Ижевске появится изображение Михаила Калашникова
После ДТП в Удмуртии в реанимацию попал глава Оханского городского округа
При пожаре в Удмуртии погибли мужчина и женщина
До 29 августа в Ижевске на одном из участков будет ограничено движение
Пенсионер из Удмуртии утонул в Крыму
28 августа в Ижевске ожидается сильный ветер
Водитель из Удмуртии погиб, не справившись с управлением
Ижевчанина осудили за пьяную езду на машине
Ижевчанка хотела продать шкаф, а в итоге лишилась почти 100 тысяч рублей