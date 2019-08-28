2019-08-28T10:27:21+03:00
Общество

В России - похолодание до минус трех, а в Ижевске – дожди

28 августа может стать самым холодным
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Синоптики предупредили жителей Поволжья и среднего Урала о приближающихся заморозках. Так, 28 августа может стать самым холодным днем этой недели. Что касается Ижевска, Удмуртский Гидрометцентр предупредил жителей о сильном северном ветре.

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг, 29 августа, ожидаются заморозки до -3 градусов. До -2 градусов может похолодать и в Московской области. В ночь на пятницу, 30 августа, в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе и на севере Поволжья до -3 градусов. Днем температура повысится до плюс 19-24 градусов.

В Ижевске, 28 августа, днем температура +7…+8 градусов, ночью +5…+7 градусов, дожди.

29 августа, днем +9…+10 градусов, ночью +6…+7 градусов, вечером дожди.

30 августа, в пятницу, днем +12…+14 градусов, ночью +4…+7 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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