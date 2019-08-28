Из-за ремонта изменится расписание пригородных поездов в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-28T11:36:02+03:00

Новое расписание будет действовать с 31 августа по 19 сентября

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Из-за ремонта путей на перегоне Пычас – Карамбай Можгинский район Удмуртии изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД в Ижевске.

Так, с 31 августа по 19 сентября расписание изменится у поездов сообщением Ижевск – Кизнер – Ижевск, Казань – Шемордан – Казань, Казань – Сосновка – Казань, Казань – Свияжск, Арск – Васильево, Казань – Вятские Поляны – Казань, Казань – Арск – Казань, Кизнер – Казань, Кизнер – Вятские Поляны. Отставание с действующим расписанием составит от минуты до получаса.

Всего в Ижевском регионе ГЖД в 2019 году будет произведен капитальный ремонт 100,06 км пути.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и узнавать изменения в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

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ИСТОЧНИК KP.RU