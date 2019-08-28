Креативный директор ХК «Ижсталь»: «Назначение было резким и неожиданным»
Не так давно произошли кадровые изменения в хоккейном клубе «Ижсталь». Так, после ухода Татьяны Равиловой креативным директором клуба назначили Руслана Ахметзянова.
- Назначение стало неожиданностью, к которой я долго шел. У меня была определенная мечта работать в спорте, но именно это назначение было резким и неожиданным для меня. Целенаправленно меня не готовили к этому. Болею за «Ижсталь» давно, а вот сотрудничать с ними я стал с позапрошлого сезона, в качестве ведущего на матчах. Кардинальных изменений в креативной политике не стоит ждать, потому что я, скорее, сторонник поступательной работы, нежели каких-то революционных изменений, - поделился Руслан Ахметзянов радио «Адам».
Напомним, хоккейный клуб "Ижсталь" подписал контракт с новым нападающим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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