Креативный директор ХК «Ижсталь»: «Назначение было резким и неожиданным»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-28T11:00:24+03:00

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Не так давно произошли кадровые изменения в хоккейном клубе «Ижсталь». Так, после ухода Татьяны Равиловой креативным директором клуба назначили Руслана Ахметзянова.

- Назначение стало неожиданностью, к которой я долго шел. У меня была определенная мечта работать в спорте, но именно это назначение было резким и неожиданным для меня. Целенаправленно меня не готовили к этому. Болею за «Ижсталь» давно, а вот сотрудничать с ними я стал с позапрошлого сезона, в качестве ведущего на матчах. Кардинальных изменений в креативной политике не стоит ждать, потому что я, скорее, сторонник поступательной работы, нежели каких-то революционных изменений, - поделился Руслан Ахметзянов радио «Адам».

Напомним, хоккейный клуб "Ижсталь" подписал контракт с новым нападающим.

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ИСТОЧНИК KP.RU