Благоустройство сквера Оружейника Драгунова в Ижевске закончится в середине сентября

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-28T11:51:35+03:00

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К середине сентября закончатся работы по благоустройству сквера Оружейника Драгунова в Ижевске. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев, посетивший строительство 27 августа.

– Самая большая составляющая – оформление береговой части и амфитеатра, они уже почти на 80% готовы. Тем не менее еще идет санитарная очистка территории от кустарников. Подрядчик обещает полностью закончить к середине сентября все, что было в проекте, - рассказал Олег Николаевич.

Фото: Амир Закиров

Спортивную зону в сквере сделают позже. Тренажеры получат к середине сентября. Предполагают, что их установят уже в конце месяца. Тогда же состоится официальное открытие сквера. Центром площадки будет водоем, вокруг него организуют зоны для тихого отдыха и мероприятий.

– Думаю, что планировать открытие сквера надо после того, как все составляющие будут – и событийные, и спортивные, и игровые. Надеюсь, к тому времени, как обещают синоптики, наступит бабье лето и как раз в этот период будем его открывать, в конце сентября, – добавил глава города.

PR-директор Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии, Татьяна Кожокару, рассказала, что для горожан важна активная составляющая отдыха в сквере – это велосипедные прогулки, гимнастка, пробежки.

– Проект территории предполагает, что главной точкой притяжения здесь является многофункциональная площадь-амфитеатр, которая может использоваться как для проведения массовых мероприятий, открытых уроков для школьников, лекций на воздухе и спортивных сборов, – отметила она.

Кстати, ижевчане могли выбрать название скверу.

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ИСТОЧНИК KP.RU