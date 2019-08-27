600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова в Ижевске
600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова, который сейчас реконструируют в Ижевске.
Такой своеобразный подарок городу сделают туристы из Голландии. Сейчас они путешествуют по России и добрались до Ижевска. Им удалось даже встретиться с главой города.
Олег Бекмеметьев познакомил туристов с историей Ижевска, а также рассказал о промышленно-экономическом, культурном, научно-образовательном, спортивном потенциале столицы Удмуртии.
Гости интересовались количеством велосипедных дорожек в Ижевске, производством оружия, машин, какими видами спорта занимаются ижевчане, где отдыхают, как проводят свободное время.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
За полгода реальные доходы жителей Удмуртии сократились на 1,3%
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поменяла музыку в короткой программе
Более 40 тыс. га урожая погибло в Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»