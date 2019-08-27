600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-27T06:03:35+03:00

Цветы привезут в подарок из Голландии

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600 луковиц тюльпанов высадят в новом сквере им. М.Т. Калашникова, который сейчас реконструируют в Ижевске.

Такой своеобразный подарок городу сделают туристы из Голландии. Сейчас они путешествуют по России и добрались до Ижевска. Им удалось даже встретиться с главой города.

Олег Бекмеметьев познакомил туристов с историей Ижевска, а также рассказал о промышленно-экономическом, культурном, научно-образовательном, спортивном потенциале столицы Удмуртии.

Гости интересовались количеством велосипедных дорожек в Ижевске, производством оружия, машин, какими видами спорта занимаются ижевчане, где отдыхают, как проводят свободное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU