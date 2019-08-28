2019-08-28T12:55:17+03:00
Происшествия

Сотрудники медицинского центра в Удмуртии обманули жителей на 600 тысяч рублей

В полицию обратились 10 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в полицию обратились 10 жителей города Можга с сообщением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В начале июля 2019 года в Можге открылся медцентр, сотрудники которого предлагали гражданам пройти бесплатное обследованием организма. Реклама была размещена во всей районных газетах. Всем обратившимся в учреждение гражданам работники сообщали о наличии тяжелых заболеваний и предлагали пройти лечение в центре. Клиентам, которые не могли заплатить, злоумышленники предлагали оформить кредит в офисе организации, - сообщает ведомство.

В конце июля офис закрылся, сотрудники скрылись. Услуги естественно никому не были оказаны. Сумма ущерба составила 615 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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