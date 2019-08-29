2019-08-29T09:03:56+03:00
Общество

Именем уроженца Удмуртии назвали судно во Владивостоке

Михаил Барсков был почетным гражданином Глазова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Именем уроженца Удмуртии назвали судно во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Михаил Барсков уроженец Глазова, возглавлял военное кораблестроение в один из самых сложных периодов реформирования ВМФ, с 1989 по 2003 годы, и во многом усилиями которого удалось не только сохранить существующий боевой состав флота, но и начать его обновление кораблями и подводными лодками новых проектов, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Судно предназначено для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, выполнению спасательных операций. Также танкер может принимать вертолеты и беспилотники. Длина судна составляет почти 80 м, а ширина 15,4 м.

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СПРАВКА "КП"

Михаил Барсков - советский, российский инженер, кандидат технических наук, вице-адмирал, заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению, кораблестроению и эксплуатации (1989—2003), член-корреспондент Академии ракетных и артиллерийских наук и Санкт-Петербургской инженерной академии, Почётный гражданин Глазова. Он разрабатывал планы военного кораблестроения, оперативно-тактические задания для проектировки новых кораблей, технические задания для создания главных энергетических установок, общекорабельных систем и устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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