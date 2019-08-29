Разметку у школ Ижевска будет наносить подрядчик, который ранее не справился с этой работой

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-29T07:22:09+03:00

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Разметку на дорогах вблизи образовательных и детских дошкольных учреждений Ижевска будет наносить та же компания, которая до этого не справилась с работами, об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Удмуртия». Согласно конкурсной документации с сайта государственных закупок, выиграло ООО «Роршах».

Начальная стоимость контракта была 2,27 млн руб. Но общество снизило стоимость до 1,27 млн руб. В срок до 31 августа они должны обновить разметку.

Напомним, что в этом сезоне проблема с качеством разметки была на высоком уровне. Глава Удмуртии Александр Бречалов признал, что провалили работу в этом направлении. А последующие проверки показали, что она дефективная.

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ГИБДД Удмуртии решила прокомментировать слух о том, что дорожные камеры специально "накидывают" показатели к скорости автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU