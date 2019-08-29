Четыре школы и 19 детских садов в Ижевске не откроют к 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-29T12:18:25+03:00

Всех детей распределили по другим учреждениям

Изменить размер текста: A A

В школах и детских садах продолжаются капитальные ремонты. Как стало известно, не все учреждения откроются к 1 сентября, «Комсомолка» узнала, какие именно и куда опередили детей.

В настоящее время капремонт кровель производится в трех ижевских школах: № 85, 52 и 59. Также подписаны контракты на ремонт школ №5 и №97.

- Ремонт школ №85 и №59 должен завершиться к 31 августа.

- После 15 сентября откроется школа №52. Дети пойдут в школы №69, 72, 8 и кадетскую школу.

- Дети из школы №5 временно будут учиться в школах №8 и №11.

- Первоклассники из школы №97 перейдут из одного корпуса учреждения в другой.

- Особняком стоит школа №13 для детей с нарушениями речи. Здесь ждали ремонта 2 года.

- Сейчас дети распределены по школам №11 и №15, срок заверения ремонта – 15 октября.

Что касается детских садов, то в начале августа были заключены контракты на ремонт 19 садов: 14, 18, 24, 37, 51, 54, 58, 60, 153, 173, 180, 209, 212, 219, 222, 226, 229, 248 и 291. Срок окончания работ – 31 августа.

- В августе ремонт должны были начать 16 садов: №5, 22, 95, 106, 193, 194, 196, 213, 221, 223, 253, 258, 260, 230, 269, 281. Срок окончания работ - 30 сентября.

- В сентябре начнется ремонт крыши в трех детсадах: № 135, 161 и 235. Срок окончания работ - 15 октября.

– Общий объем финансирования проекта составляет более 950 млн рублей, - сообщил заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. - В проекте по ремонту кровель должно принимать участие 84 образовательных учреждения (51 детсад и 33 школы). Планировалось, что общая сумма этого контракта составит более 560 млн рублей. В проекте участвуют шесть школ и 43 детских сада. Остальные объекты перенесены на 2020 год, - рассказал Дмитрий Чистяков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске произошло ДТП с участие маршрутки. Есть пострадавшие.

- Новый этап в развитии остановок в Ижевске! На Центральной площади стали устанавливать новый «умный» комплекс. Как думаете, долго продержится?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU