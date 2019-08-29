На Центральной площади в Ижевске начали монтировать «умную» остановку

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-29T11:34:13+03:00

В 2019 году в городе появится семь новых остановок, две из них - «умные»

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В Ижевске на Центральной площади начали монтировать «умную» остановку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алена Селезнева

- Первую конструкцию установили ночью 29 августа. На данный момент смонтирован только каркас, на следующей неделе подрядчик установит «цифровую начинку» на остановках, - сообщает пресс-служба.

Фото: Алена Селезнева

Кстати, вторую «умную» остановку со стороны Дома Правительства установят до выходных. Напомним, в сентябре в городе появится семь новых остановок, в том числе две с элементами «умного города».

Фото: Алена Селезнева

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ИСТОЧНИК KP.RU