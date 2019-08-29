2019-08-29T11:29:11+03:00
Происшествия

Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Ижевске

Водитель «Газели» не соблюдал дистанцию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске по улице Удмуртская 28 августа произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель «Газели», не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в машину ГАЗ, которой управлял пьяный мужчина, далее произошло столкновение с маршруткой «Пежо», - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажирка маршрутки, 44-летняя женщина, получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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