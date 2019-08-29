Все школы Ижевска к началу учебного года будут иметь ограждения

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-29T16:01:05+03:00

На сегодня уже приняты работы на восьми объектах

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В Ижевске к началу учебного года во всех школах появится ограждение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Всего в 2019 году должны были сделать ограждение у 10 школ, на сегодня работы выполнены и приняты на восьми объектах – в школах №6, 12, 16, 31, 35, 58, 256, социально-экономическом лицее №45. К 1 сентября будет завершен монтаж ограждений в школах №88 и 75, - сообщает пресс-служба.

Всего за 2017 и 2018 годы были огорожены 22 школы.

Напомним, не все школы и детские сады начнут работать 1 сентября. Узнали, какие именно и куда пойдут дети (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU