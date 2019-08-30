2019-08-30T11:32:31+03:00
Общество

Праздничная программа, посвященная 1 сентября, пройдет в Летнем саду Ижевска

Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске школьники могут отпраздновать День знаний в Летнем саду (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

1 сентября с 12:00 до 16:00 каждый ученик получит личный дневник и будет зарабатывать оценки на уроках, которые будут проходить на территории парка. Все желающие смогут узнать, что такое ментальная арифметика, получить уроки по биологии, поучаствовать в битве роботов.

А также катание на карусели «Ретро» в этот день будет стоить 55 рублей (символичные две пятерки).

В 14:00 начнется розыгрыш призов. Мамы и папы также смогут поучаствовать в соревнованиях – кто быстрее соберет портфель в школу и порешать задачки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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