Праздничная программа, посвященная 1 сентября, пройдет в Летнем саду Ижевска
В Ижевске школьники могут отпраздновать День знаний в Летнем саду (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
1 сентября с 12:00 до 16:00 каждый ученик получит личный дневник и будет зарабатывать оценки на уроках, которые будут проходить на территории парка. Все желающие смогут узнать, что такое ментальная арифметика, получить уроки по биологии, поучаствовать в битве роботов.
А также катание на карусели «Ретро» в этот день будет стоить 55 рублей (символичные две пятерки).
В 14:00 начнется розыгрыш призов. Мамы и папы также смогут поучаствовать в соревнованиях – кто быстрее соберет портфель в школу и порешать задачки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Большой ремонт школ и детских садов идет в Ижевске. Из-за этого не все учреждения откроются к 1 сентября. Где еще идет ремонт? И что будет с учениками? Рассказываем.
- За что должны платить родители в школах и детских садах? И должны ли вообще? «Комсомолка» отвечает.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»