Большой ремонт затянулся: почему не все школы Ижевска откроются к 1 сентября?

Во вторник, 27 августа, состоялось заседание Совета Общественной палаты Ижевска. Одним из главных вопросов повестки дня стали затянувшиеся в связи с погодными условиями капитальные ремонты в детских садах и школах города. Многие учреждения не успевают открыться к началу учебного года. Кроме того, в нескольких из них во время дождей не успели закрыть разобранную кровлю, что привело к протечкам. Родители волнуются: куда пойдут учиться дети 1 сентября?

Большой ремонт

Перед общественниками выступил заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. Он рассказал о масштабном проекте по восстановлению 100 объектов социальной структуры, получившем название «Большой ремонт». Средства на ремонтные работы были выделены из денег, полученных от продажи имущественного комплекса «Ижевских электросетей».

Как сообщил замглавы администрации, подобных проектов в Ижевске еще не было. «Большому ремонту» предшествовал подробный анализ состояния объектов культуры, образования и спорта, проведенный по поручению главы республики. Проект включает в себя ремонт кровель образовательных учреждений, капитальный ремонт школы №13 и школы юных летчиков, замену оконных блоков в образовательных учреждениях, а также создание дополнительных групп в детских садах и перепрофилирование помещений под дополнительные классы в школах.

Общественная палата Ижевска подключилась к контролю за ходом ремонтовФото: Амир Закиров

- Общий объем финансирования проекта составляет более 950 млн рублей, - сказал Дмитрий Чистяков. - В проекте по ремонту кровель должно принимать участие 84 образовательных учреждения (51 детсад и 33 школы). Планировалось, что общая сумма этого контракта составит более 560 млн рублей. В настоящее время в проекте «Большой ремонт» участвуют шесть школ и 43 детских сада. Остальные объекты перенесены на 2020 год.

Как пояснил замглавы, это была вынужденная мера, позволяющая обеспечить безопасность детей и сохранить учебный процесс.

Главное - удобство и безопасность

В администрации заявляют: главное обеспечить родителям и детям удобство и безопасность на период работ. Так, детей из 43 ремонтируемых садов уже распределили по близлежащим дошкольным учреждениям. Сейчас это около 6 тысяч ребят из 11-и тысяч – многие родители на лето вообще забрали детей домой. В сентябре эти цифры, разумеется, изменятся.

Что касается школ, которые не откроются к 1 сентября, то по каждой из них в администрации города была составлена дорожная карта, описывающая, в какие школы временно перейдут учащиеся. Карта согласована с Роспотребнадзором и Прокуратурой. Все школы находятся для детей в пределах шаговой доступности, а безопасность маршрутов обеспечат посты народной дружины. 1 сентября дети пройдут по этим маршрутам со своими учителями.

Ремонт кровли может производиться только в хорошую погодуФото: Екатерина АРДАШЕВА

С родительскими активами проводятся встречи, представители администрации выходят с разъяснениями в каждый класс, и по словам Дмитрия Чистякова, негатива нет. Родители относятся к сложившейся ситуации с пониманием.

- Это сложнейший проект, который пришлось реализовывать в непростых климатических условиях, - подытожил замглавы по социальной политике. - Но подрядчики выполняют возложенные на них обязательства. Кое-где есть протечки и повреждения прилегающей территории техникой. Сумма ущерба еще не просчитана, но все нарушения тщательно фиксируются и будет устранены самими подрядчиками. Объекты будут сданы в те сроки, которые мы определили, без переносов.

Демонтаж старых кровель занял много времениФото: Сергей ГРАЧЕВ

В ближайшее время на сайте администрации появится список всех учреждений, закрытых на ремонт, со сроками его проведения. В настоящее время подробную информацию о каждом учреждении можно посмотреть на официальных сайтах школ и дестадов.

Сейчас работы осуществляют 5 подрядных организаций. На каждом объекте работает около 20 человек, а на самых сложных – более 30. Два раза в неделю в администрации разбирают текущую ситуацию в каждом из ремонтируемых объектов.

ЗНАЙ!

Какие детские сады и школы не успевают открыться к 1 сентября?

Детские сады

- В начале августа были заключены контракты на ремонт 19 садов: №14, 18, 24, 37, 51, 54, 58, 60, 153, 173, 180, 209, 212, 219, 222, 226, 229, 248 и 291. Срок окончания работ – 31 августа.

- В августе к ремонту должны были притупить 16 садов: №5, 22, 95, 106, 193, 194, 196, 213, 221, 223, 253, 258, 260, 230, 269, 281. Срок окончания работ - 30 сентября.

- В сентября начнется ремонт кровель трех детсадов: № 135, 161 и 235.Срок окончания работ - 15 октября.

Школы

В настоящее время капитальный ремонт кровель производится в трех ижевских школах: № 85, 52 и 59. Также подписаны контракты на ремонт школ №5 и №97.

- Ремонт школ №85 и №59 должен завершится в срок – к 31 августа.

- После 15 сентября откроется школа №52. До этого времени дети будут посещать школы №69, 72, 8 и кадетскую школу.

- Дети из школы №5 временно будут учиться в школах №8 и №11.

- Первоклассники из школы №97 перейдут из одного корпуса учреждения в другой.

- Особняком стоит школа №13 для детей с нарушениями речи. Здесь ждали ремонта 2 года. Сейчас дети распределены по школам №11 и №15, срок заверения ремонта – 15 октября.

Подрядчики обещают увеличить число рабочих на объктахФото: Сергей ГРАЧЕВ

Вся работа в этом году разделена на четыре этапа:

- 1 этап – до 31 августа: отремонтируют 22 объекта (3 школы, 19 детсадов);

- 2 этап – до 31 сентября: отремонтируют 16 детских садов;

- 3 этап – до 15 октября: отремонтируют здания трех школ и трех садов;

- 4 этап – до 31 декабря: отремонтируют кровли пяти детских садов.

КСТАТИ

Держать «руку на пульсе»

19 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил детский сад №54 и школу №52. На этих объектах сейчас идет капитальный ремонт. Вместе с ним на объезде присутствовали представители Управления образования городской администрации, депутаты Гордумы, а также представители Общественной палаты города. Общественники подключились к работе, отреагировав на жалобы родителей, обеспокоенных тем, что их дети будут вынуждены начинать учебный год в других школах.

В детском саду №54 потолки текли с весныФото: Сергей ГРАЧЕВ

Наиболее «проблемной» Олег Бекмеметьев признал школу № 54, где не только не успевают завершить работы в срок, но еще и допустили протечки на площади более 400 кв. м. Когда будет завершена оценка ущерба, устранять проблему придется подрядчику за свой счет. Из 2,5 тыс. кв. м. кровли сейчас в работе находится меньше половины, а материалы закуплены на всю площадь. По принятому решению к 15 сентября завершится ремонт в 4-этажного здания. Кровлю над спортзалом, актовым залом и библиотекой перекроют на будущий год, а неиспользованные материалы передадут в другие учреждения, где идут капитальные ремонты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Общественной палаты Ижевска: «Одних денег для решения городских проблем недостаточно»

Анастасия Власова высказала свое мнение относительно ситуации, возникшей с ремонтом учебных учреждений Ижевска:

- Эта ситуация свидетельствует о том, что одних денег для решения большинства городских проблем недостаточно. Нужно еще уметь вовремя и эффективно их распределить и освоить, найти ответственных подрядчиков и проконтролировать их работы. К сожалению, этого не произошло. Хотя надо признать, что объективно повлияла и аномальная погода.

Сейчас Общественная палата взяла возникшую ситуацию под свой контроль. 27 августа прошло заседание Совета, где представители городской администрации рассказали о текущих результатах и предпринимаемых мерах. Мы видим, что при всех возникших обстоятельствах городские власти делают все возможное, чтобы завершить строительные работы качественно и в срок. Работа с подрядчиками ведётся в режиме 24/7. По тем объектам, где ремонты продолжатся и после 1 сентября, разработаны маршрутные листы для распределения детей по ближайшим школам и детским садам. Я и сама, как мама детсадовца, столкнулась с тем, что ремонт в садике затянулся до середины сентября.

К общественному контролю предлагают подключить родителейФото: Амир Закиров

Мы уже участвуем в объездах, и далее я планирую лично объезжать проблемные объекты и контролировать результаты. Мы подключим и родителей – чтобы через СМИ сообщали в Общественную палату о затянувшихся ремонтах. Уверена, что Глава города пойдет нам навстречу, и все вместе мы максимально оперативно добьемся завершения ремонтов на социальных объектах.

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ

Все нормально или крайне неудобно?

Мы решили предоставить слово не только чиновникам, но и второй стороне – родителям. Мы спросили, есть ли у них сложности из-за затянувшихся ремонтов.

Ирина Никитина-Солярова:

- Школа № 85 закрыта на ремонт кровли с июля. И у нас, родителей, до сих пор нет информации, все-таки успеют закончить ремонт, и ребенок пойдет в свою школу, или придется учиться в соседней. Встреча с учителем назначена только на 29 августа, и при этом она будет проходить не в школе. Неопределенность полная!

Ольга Ижболдина:

- Старший учится в школе № 5. Поэтому придется идти в другую школу. Но я совершенно не переживаю по этому поводу. Из нашей школы 27 классов переходят, и все они будут учиться во вторую смену, отдельно от ребят новой школы. Так что по большому счету меняется только здание. Ничего страшного, я считаю.

Юлия:

- Дочка должна была пойти в 1 класс в школу №52. Но придется идти в другую школу. Очень неудобно! К тому же начало занятий для нас передвинули на час – с 8:50 будут начинаться уроки. А многие родители работают с восьми утра. Конечно, для них это проблема. А директор говорит: «Ну что теперь, берите отпуск на это время». Как будто это так просто сделать. Нас же заранее не предупредили о том, что ремонт затягивается, и есть вероятность, что придется ходить в другую школу.

Ремонт кровли детского сада № 54Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Лейсания Закирова:

- Крышу в нашем садике (он находится в Ленинском районе) начали ремонтировать в июле. Сказали, что до конца сентября ремонт не закончится. Но я не расстраиваюсь. Во-первых, понятно, что виноваты дожди, что теперь поделать. А во-вторых, ремонт был жизненно необходим. Нашему детсаду в этом году исполнился 31 год, а крышу не ремонтировали ни разу! В этом году во время сильных дождей даже в спальне детей по стенам текло. Так что мы лучше потерпим и в другой сад походим, зато потом все будет идеально. И в-третьих, сад, в который нам предложили ходить на время ремонта, логопедический. Говорят, очень хороший детсад, да еще и в группах всего по 12 детей. Так что я спокойна за сына.

Многодетная мама (попросила не называть ее имя):

- Мои дети ходят (вернее ходили) в детский сад №60. И в нашем садике ремонт еще идет. Говорят, что закончат к октябрю. Дома детей крайне тяжело оставлять, поэтому мы согласились на дежурный детский сад, куда будем ходить до окончания ремонта. И мне это крайне не нравится! Чужие дети в дежурном саду никому не нужны. Да и для самих малышей это большой стресс – чужие дети, чужие воспитатели, обстановка… Итог такого перевода – оба ребенка не больничном.

Анжела Макарова: - Сын учится в школе №5, перешел в третий класс. Школа работает полностью в первую смену. В школе №88, куда временно будут ходить дети, две смены. А это значит, что я не могу записать ребенка в кружки, так как полтора месяца вторая смена, а потом первая. Но это пока единственный существенный минус. Терпимо, если это точно только на полтора месяца. Директор школы - большая молодец! Пока, на словах, организован переход в другую школу - по возможности максимально комфортно. А ремонт в нашей школе действительно был необходим срочно. Некоторые кабинеты на четвертом этаже были закрыты и обесточены, так как их заливало. Плюс, как сказала директор, где-то вода попадала даже в электрощитовую.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что еще делается в рамках «Большого ремонта»?

В рамках проекта «Большой ремонт» также проводится реконструкция школы юных летчиков. На сегодняшний день подходит к концу ремонт 1 этажа, завершаются фасадные работы. Далее последует ремонт второго этажа и восстановление парашютной вышки – завершить планируют в 2020 году. В школе появятся классы пилотирования дронов и гражданских самолетов, будет усыновлена современная кабина-симулятор.

Новый бассейн школы №256 Фото: https://vk.com/olegbekmemetev

Также в 13 школах заканчиваются работы по перепрофилированию помещений. В этом году появится 602 дополнительных учебных места - на эти цели потрачено почти 7 млн. рублей.

К новому учебному году будут завершены ремонты бассейнов в школах № 256 и № 76. А на ремонт спортзала в школе №91 выделено более 4 млн. рублей.

В школе №25 отремонтируют пищеблок, а школы №74 и №56 получат новые стадионы. Первый откроют к 1 сентября, а второй к концу сентября – его ремонт задерживается по причине погодных условий.

Завершающим этапом «Большого ремонта» станет замена всех аварийных оконных блоков. Уже установлены оконные блоки в 68 учреждениях на сумму около 8 млн. рублей. Еще в 60 образовательных учреждениях окна поменяют чуть позже, но более масштабно – заложенная сумма составляет более 150 млн. рублей.

Кроме того, 30 августа состоится открытие детского сада на улице Баранова, а к декабрю планируют завершить строительство школы на улице Левоневского.

А как обстоят дела в ваших детских садах и школах? Как идут ремонты? Подходят ли вам детские сады и школы, которые выделили на замену? Как реагируют дети на то, что приходится ходить в другое учебное учреждение?

Если вам есть что рассказать на эту тему, звоните по телефону редакции 945-005 или пишите на электронный адрес red@mgcentr.ru

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