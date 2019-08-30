Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание мужчине, который избил женщину

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-30T11:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии Верховный суд ужесточил наказание мужчине, который избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что обвиняемый бил женщину руками, ногами и деревянным стулом по различным частям тела. В результате причинил вред здоровью средней тяжести, - сообщает ведомство.

После несогласия с решением суда гособвинитель подал апелляцию, указав на мягкое наказание. Суд апелляционной инстанции согласился с обвинителем и ужесточил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Хотите, чтобы ваш ребенок запомнил это 1 сентября? Тогда читайте новость.

- Юлия Свен рассказала «Комсомолке» о жизни с темнокожим принцем.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU