2019-08-30T11:31:20+03:00
Происшествия

Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание мужчине, который избил женщину

Апелляцию подал гособвинитель, посчитав наказание мягким
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии Верховный суд ужесточил наказание мужчине, который избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что обвиняемый бил женщину руками, ногами и деревянным стулом по различным частям тела. В результате причинил вред здоровью средней тяжести, - сообщает ведомство.

После несогласия с решением суда гособвинитель подал апелляцию, указав на мягкое наказание. Суд апелляционной инстанции согласился с обвинителем и ужесточил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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