Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание мужчине, который избил женщину
В Удмуртии Верховный суд ужесточил наказание мужчине, который избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что обвиняемый бил женщину руками, ногами и деревянным стулом по различным частям тела. В результате причинил вред здоровью средней тяжести, - сообщает ведомство.
После несогласия с решением суда гособвинитель подал апелляцию, указав на мягкое наказание. Суд апелляционной инстанции согласился с обвинителем и ужесточил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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