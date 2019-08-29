Ижевчанка, вышедшая замуж за африканца: «В Либерии жить не будем из-за антисанитарии и высокой преступности»

История любви 32-летней ижевчанки и 27-летнего африканца началась в январе 2019 года. Юлия Анкудинова листала ленту в соцсетях, когда ей пришло сообщение от темнокожего молодого человека: «Познакомимся?». Тогда Юля и подумать не могла, что Самуэль Свен станет ее мужем…

ОБЛИЛА ЕГО КОЛОЙ НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ

Молодые люди обменялись парой сообщений, завязалось общение. Самуэль времени зря не терял и в первый же день пригласил Юлю на свидание. Она согласилась.

- Я так волновалась, что пролила на нас с ним огромный стакан колы, - делится ижевчанка. – Так что думала, что свидание будет единственным.

Самуэль же был настолько покорен девушкой, что решил – она непременно станет его женой. Поэтому в тот же день пригласил ижевчанку на следующее свидание.

- Когда я впервые пригласила его в гости, он пришел с двумя пакетами с продуктами, - вспоминает Юлия. – Сэм хотел познакомить меня с национальной африканской кухней и приготовил для меня острый рис с курицей и соусом. Кстати, к соусам все либерийцы относятся с каким-то особым почтением и добавляют их практически во все блюда – это делает их пикантными.

ДРУЗЬЯ НЕ ЗНАЮТ О СВАДЬБЕ

Роман развивался стремительно. Уже 12 июля молодые люди сыграли свадьбу. На торжестве присутствовали только самые близкие люди – родные Юли и либерийские друзья Сэма, которые тоже учатся в Ижевске.

ФОТО: Личный архив героя публикации

- У нас не было пышного торжества, расписались в загсе, погуляли по городу, устроили фотосессию. Но не обошлось без выкупа. Это принято не только в России, но и в Африке. Там это называется «гордость невесты». Плата фиксированная – около 3000 рублей, - смеется девушка. – А вообще, в Либерии свадьбы проходят без традиционного русского размаха – молодые просто расписываются, а потом ужинают в кругу родных и близких. Поэтому мы сделали комфортный для нас двоих праздник, без излишней вычурности.

ФОТО: Личный архив героя публикации

Кстати, на родине Сэма о свадьбе знают только родители и самые близкие родственники. Мужчина не стал рассказывать о торжестве друзьям.

- Сэм боится обиды с их стороны. В Либерии друзья считаются братьями и принимать такие серьезные решения, как женитьба, он должен совместно с ними. И обязан пригласить их на торжество, - рассказывает ижевчанка. – Первое время я очень обижалась, поскольку все мои родные знали о наших отношениях и полюбили Самуэля, как собственного сына – а Сэм обо мне никому не рассказал.

ФОТО: Личный архив героя публикации

Однако вскоре молодые люди планируют сыграть еще одну свадьбу – уже в Либерии. Тогда о заморской невесте Сэма узнает весь Бафарбай – город, где родился и вырос мужчина.

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ СДЕЛАЕМ ПРИВИВКУ ОТ МАЛЯРИИ

Перед поездкой в Африку Сэму нужно доучиться. Он получает специальность программиста в ИжГТУ на факультете информационно-вычислительных технологий. Учеба закончится через 2 года.

- Бафарбай размером примерно, как Можга, - продолжает девушка. - Такое большое село. Небольшие домики, спокойная размеренная жизнь, нет суматохи, небоскребов и…развитой инфраструктуры. Например, учеба там только платная, и позволить себе это могут немногие, поэтому образованность населения низкая. Нет хороших клиник и врачей. На улицах мусор и нечистоты. Антисанитария. Низкие зарплаты. Высокая преступность. Устроиться на работу намного сложнее, чем у нас, в Ижевске. Общественный транспорт представлен автобусами без дверей и трамваями. Поэтому оставаться там жить мы не хотим, но в гости обязательно будем приезжать.

Для въезда в Либерию гражданам России обязательно иметь визу и прививки от желтой лихорадки – власти страны боятся новой эпидемии. Поэтому Юлия уже сейчас задумывается о вакцинации.

- Несмотря на все эти факторы, поездки я не боюсь, - заявляет ижевчанка. – В любом случае, нужно лично увидеться с родителями мужа. Им никак не попасть в Ижевск – из Либерии очень дорого выезжать даже в соседние африканские страны, что уж говорить о России. Когда полетим, возьмем с собой яблоки и груши – в Бафарбае они не растут, да и купить их невозможно, а Сэму за время жизни в России очень полюбились.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УКЛАД

За время совместной жизни молодые люди переняли традиции и семейный уклад друг друга. Сэм привык во всем слушаться старших, поэтому к советам родителям, в том числе и Юлиных, относится трепетно и всегда выполняет их просьбы.

- У нас ведь как принято – слова родителей мимо ушей пропускаем, все сказанное делим на два, можем даже голос повысить, - грустно улыбается Юлия. – А в Либерии ты просто обязан слушать старших. Местные не знают, как можно вообще относиться с неуважением к тому, кто тебя воспитывал. Этому Сэм учит мою дочь от первого брака. Рассказывает, почему мама и папа для тебя – лучшие друзья, что он никогда не будут советовать и желать плохого.

Из Африки Самуэль привез и либерийские праздники, главный из который День Независимости. В свою очередь, он с радостью встречает и красные дни календаря в России.

- Наш праздничный стол всегда ломится от яств. Сэм старается меня удивить, готовит необычные заправки к основным блюдам, поэтому каждое из них имеет африканскую нотку, становится «международным», - говорит Юлия. – А сам он полюбил удмуртскую кухню. Без ума от пельменей и перепеч, никогда не откажется от борща и оливье. Только всегда щедро приправляет их жгучим перцем.

ФОТО: Личный архив героя публикации

Вопрос ребром!

Как влюбить в себя африканца?

- Как и любому мужчине ему нравится, когда женщина ухожена, интересна, развита, - комментирует Юлия. – А еще – заботлива и внимательна. Мне кажется, что африканцы в России с появлением в их жизни белой женщины обретают надежный тыл в чужой стране, любовь и искренние чувства, без намека на какой-то расчет. Они же, в большинстве своем, учиться приезжают, а денег, как известно, у студентов немного.

Кстати, если верить порталу victorbalabanov.ru, больше всего африканцев в русских женщинах привлекает белый цвет кожи. Они считают это эталоном женственности, символом престижа и статуса. Так что, если в ваши планы входит выйти замуж за темнокожего принца, лучше обходить стороной солярий и прятаться от яркого летнего солнца.