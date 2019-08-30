2019-08-30T11:24:07+03:00
Общество

Новый храм начнут строить в Ижевске

Он расположится на улице Труда
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Ижевской епархииФото: пресс-служба Ижевской епархии
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В Ижевске появится новый храм Лазаря Четверодневного. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Сооружение расположится на улице Труда напротив Республиканской клинической инфекционной больницы.

- В храме будут проводить все виды богослужений. Там будет шесть прощальных залов, а том числе зал, котором будут проходить панихиды по воинам и лицам, служившим в госструктурах, - сообщает пресс-служба.

По словам митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, уже третий год, как было задумано строительство. Это будет не только храм, здесь будет новое отношение к усопшим и к погребению.

- К моменту, искаженному в настоящее время многими фирмами, которые предлагают похоронные услуги. Они завышают цены, неправильно хоронят, относятся к этому делу не благоговейно. Похоронные организации надо делать при храме, и во главе этого дела должен стоять священник, - сказал Викторин.

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- Мужчине, избившему свою сожительницу ужесточили наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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