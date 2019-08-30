Традиционный фестиваль бардовской песни пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-30T11:30:11+03:00

На мероприятие может попасть любой желающий

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30 августа в Ижевске пройдет традиционный фестиваль бардовской песни (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В фестивале примут участие Михаил Черемных, Сергей Жилин, а также молодые исполнители. Любой желающий сможет принять участие. Записаться для выступления можно по адресу dasha.antonenko17.06@gmail.com.

Где: во внутреннем дворе Гуманитарного лицея (улица Шишкина, 3)

Когда: 30 августа, пятница

Во сколько: в 18:00

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ИСТОЧНИК KP.RU