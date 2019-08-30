Традиционный фестиваль бардовской песни пройдет в Ижевске
30 августа в Ижевске пройдет традиционный фестиваль бардовской песни (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В фестивале примут участие Михаил Черемных, Сергей Жилин, а также молодые исполнители. Любой желающий сможет принять участие. Записаться для выступления можно по адресу dasha.antonenko17.06@gmail.com.
Где: во внутреннем дворе Гуманитарного лицея (улица Шишкина, 3)
Когда: 30 августа, пятница
Во сколько: в 18:00
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ИСТОЧНИК KP.RU
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