2019-08-30T11:30:11+03:00
Общество

Традиционный фестиваль бардовской песни пройдет в Ижевске

На мероприятие может попасть любой желающий
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

30 августа в Ижевске пройдет традиционный фестиваль бардовской песни (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В фестивале примут участие Михаил Черемных, Сергей Жилин, а также молодые исполнители. Любой желающий сможет принять участие. Записаться для выступления можно по адресу dasha.antonenko17.06@gmail.com.

Где: во внутреннем дворе Гуманитарного лицея (улица Шишкина, 3)

Когда: 30 августа, пятница

Во сколько: в 18:00

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Хотите, чтобы ваш ребенок запомнил это 1 сентября? Тогда читайте новость.

- Юлия Свен рассказала «Комсомолке» о жизни с темнокожим принцем.

- Продолжаем следить за успехами наших спортсменов. Давид Белявский завоевал очень важное золото. Почему важное, читайте по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять жителей Удмуртии ответили за незаконную рубку леса
Водитель автобуса в Удмуртии сбил 8-летнего велосипедиста
Министром по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначили Александра Варшавского
На очередной сессии Госсовета Удмуртии рассмотрят закон о тишине
Двое ижевчан угнали машину, избив пассажира
Новый храм начнут строить в Ижевске
Не квартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание мужчине, который избил женщину
Праздничная программа, посвященная 1 сентября, пройдет в Летнем саду Ижевска
Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
Возместят ли селянам Удмуртии потери из-за непогоды
Житель Удмуртии обвиняется в жестоком убийстве знакомого
Все гаражные кооперативы в Ижевске будут проверять
Давид Белявский выиграл упражнения на перекладине в рамках Кубка России по спортивной гимнастике
Все школы Ижевска к началу учебного года будут иметь ограждения
Глава Удмуртии встретился с чемпионкой мира Алиной Загитовой в Москве
Уроженца Волгограда разыскивают в Ижевске
Директор УК в Ижевске присваивал деньги жителей, которые платили за коммуналку
Четыре школы и 19 детских садов в Ижевске не откроют к 1 сентября
Из-за ремонта водопровода в Ижевске закроют проезжую часть
Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Ижевске
На Центральной площади в Ижевске начали монтировать «умную» остановку