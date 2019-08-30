На очередной сессии Госсовета Удмуртии рассмотрят закон о тишине

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-30T10:31:03+03:00

А также есть предложение ввести «тихий час»

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На очередной сессии Госсовета Удмуртии, 10 сентября, рассмотрят закон о тишине. Об этом сообщает пресс-служба госсовета.

- Депутаты постоянной комиссии по общественной безопасности приняли решение внести проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртии». Законопроект рассмотрели 29 августа на заседании постоянной комиссии, - сообщает пресс-служба.

Председатель комиссии Елена Дербилова отметила, что законопроект разработан по просьбам, поступающим в адрес депутатов.

На данный момент в законе Удмуртии о тишине время определено с 23:00 до 07:00. В подготовленном законопроекте указывается, что не допускается нарушать тишину с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 23:00 до 09:00 в выходные и установленные законодательством нерабочие и праздничные дни.

Также в законопроекте есть рекомендация ввести «тихий час» с 13:00 до 15:00.

В случае принятия закон вступит в силу через 60 дней после его официального опубликования. Удмуртия станет 36 субъектом России, где будет действовать подобный закон.

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ИСТОЧНИК KP.RU