Министром по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначили Александра Варшавского
В Удмуртии вновь кадровые изменения, так, глава республики Александр Бречалов назначил нового министра по физкультуре, спорту и молодежной политике. Им стал Александр Варшавский.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, Александр Варшавский родился в Москве. Имеет два диплома о высшем образовании по экономике и физкультуре. После службы в армии был тренером и работал на руководящих должностях в спортивной сфере. Имеет черный пояс, 6 дан, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса. Тренер сборной Московской федерации таэквон-до.
К своим обязанностям новый министр приступит 1 сентября.
Напомним, прежний министр по физкультуре, спорту и молодежной политике покинула свой пост в июне 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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