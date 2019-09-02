Ремонт дворов завершается в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-02T07:02:00+03:00

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В Ижевске сданы еще пять дворов, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Во дворе по ул. Баранова, 79, например, работал подрядчик ООО «Милена». Здесь выполнено уширение на 3-4 метра проезжей части, обустройство старых и новых тротуаров, парковочной зоны, установка игровых элементов детской площадки и комплекса «Воркаут», перенос и замена опор наружного освещения. В процессе работы подрядчик учитывал замечания и пожелания жителей дома. Так, были обустроены пандусы для детских колясок на дорожке к игровой площадке. Общая площадь асфальтирования - 2 227 кв. м, объем средств - более 5,6 млн рублей.

Фото: пресс-служба городской администрации

Во дворе домов по ул. Клубная, 52 также выполнен масштабный объем работ: преобразились тротуары, подходы к подъездам, расширены проезжая часть дворовой территории и парковочная зона, появились новые пешеходные дорожки на детской площадке, где установлены новые игровые элементы, баскетбольная площадка , огражденная 3D забором.

Фото: пресс-служба городской администрации

Изменился и двор дома 54 по ул. Клубная: здесь расширена проезжая часть, заново заасфальтированы тротуары, парковочные места, установлены малые архитектурные формы, отремонтирован заезд во двор с ул. Мужвайская.

Фото: пресс-служба городской администрации

Ремонтные работа провели и во дворе дома по ул. Баранова, 57: заасфальтирована дорога и заезд во двор со стороны ул. Селтинская, установлен детский игровой комплекс. На границе с двором соседнего дома из-за особенностей рельефа пришлось проложить водоотводной лоток для оттока воды, которая скапливалась в низине во время дождей. Объем средств - 1,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба городской администрации

На Клубной, 77 подрядчик убрал 2 аварийных дерева, заасфальтировал проезд, проложил тротуар и выполнил ограждение. Для безопасности жителей дома сделаны искусственные неровности и установлены дорожные знаки. Объем средств - 700 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба городской администрации

Напомним, в этом году в Ленинском районе отремонтированы 6 дворов. Всего в Ижевске в 2019 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустраиваются 23 дворовые территории 40 многоквартирных домов. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных дворов составляет 4 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU