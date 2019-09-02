Больше тысячи родителей привлекли к ответственности за неуплату алиментов в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-02T07:43:22+03:00

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В Удмуртии с начала 2019 года судебные приставы привлекли к ответственности 1067 родителей, не выплачивающих алименты. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- К уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») в 2019 году привлечено 485 нерадивых родителей. Лишены свободы 18 должников, ещё семи гражданам наказание в виде условного срока и исправительных работ, в связи с ненадлежащим поведением, заменено на лишение свободы, - говорится в сообщении.

Так, например, житель Завьяловского района, по решению суда был обязан выплачивать алименты в размере ¼ суммы дохода своему несовершеннолетнему ребёнку. Однако из-за того, что мужчина официально не трудоустроен, ведёт асоциальный образ жизни, не производит выплаты в течение нескольких лет, сумма долга составила более 800 тысяч рублей. Мужчину привлекли к административной ответственности и привлекли к 30 часам обязательных работ.

Однако мужчина вывод не сделал, поэтому суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU