На площади у ИжГТУ в Ижевске состоялось открытие памятника Калашникову
В Ижевске 30 августа, в пятницу, в 10:30 состоялось торжественное открытие памятника советскому и российскому конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову.
Фото: Сергей Грачев
На открытие пришли преподаватели, сотрудники, ветераны, студенты, горожане и официальные лица Удмуртии.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Напомним, ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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