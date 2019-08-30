На площади у ИжГТУ в Ижевске состоялось открытие памятника Калашникову

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-30T15:15:49+03:00

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В Ижевске 30 августа, в пятницу, в 10:30 состоялось торжественное открытие памятника советскому и российскому конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

Фото: Сергей Грачев

На открытие пришли преподаватели, сотрудники, ветераны, студенты, горожане и официальные лица Удмуртии.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Напомним, ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.

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ИСТОЧНИК KP.RU