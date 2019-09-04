ХК «Ижсталь» заменит капитана на старте сезона

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-04T16:04:43+03:00

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Стало известно, что в первых матчах нового сезона Высшей хоккейной лиги капитаном ХК «Ижсталь» будет нападающий Евгений Орлов. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер Рамиль Сайфуллин.

- Антон Кочуров получил травму на турнире и выпал примерно на месяц. В связи с этим капитанскую нашивку на первые матчи получит Евгений Орлов, - сообщил Рамиль Сайфуллин.

Напомним, что первая встреча в рамках турнира пройдет уже 6 сентября в Ледовом дворце «Ижсталь». Противником «сталеваров» будет команда «Горняк».

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ИСТОЧНИК KP.RU