На этап чемпионата мира по памп-треку в Ижевск приедет международный судья из Швейцарии

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-04T16:07:22+03:00

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На отборочный этап чемпионата мира по памп-треку Red Bull Pump Track World Championship* в Ижевск приедет международный судья из Швейцарии Кристоф Мюллер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Удмуртии.

Также предварительно зарегистрировалось 125 участников, из низ 13 девушек. Например, Оля Ромзайкина - призер Кубка мира по байкеркроссу, чемпионка России по байкеркроссу. И Иван Кунаев - серебряный призер чемпионата России по даунхиллу, один из сильнейших райдеров страны, участник и призер множества международных соревнований. Еще подтвердила свое участие многократная чемпионка России по даунхиллу из Перми Анна Скумбина.

- Больше половины участников - удмуртские спортсмены. Также примут участие гонщики из Москвы, Татарстана, Мордовии, Поволжья и Урала, - сообщает пресс-служба.

Гонка пройдет в новом скейт-парке, что около УдГУ, 6 и 7 сентября. Желающие участвовать смогут пройти регистрацию на месте. Кстати, победитель соревнований поедет на мировой финал в Швейцарию.

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ИСТОЧНИК KP.RU