2019-08-20T17:57:42+03:00
Общество

В скейт-парке Ижевска пройдет отборочный этап чемпионата мира по памп-треку

Соревнования состоятся 6-7 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске в новом скейт-парке пройдет отборочный этап чемпионата мира по памп-треку Red Bull Pump Track World Championship. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта по Удмуртии.

Такие соревнования в России пройдут впервые. Участники будут стартовать парами, то есть это будет гонка на выбывание. Чемпионат проходит в 25 странах, сейчас открыта регистрация на соревнования на официальном сайте для первых 220 райдеров из любой страны.

В Ижевске гонка пройдет 6 и 7 сентября. Кстати, победитель соревнований поедет на мировой финал в Швейцарию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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