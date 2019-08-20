В скейт-парке Ижевска пройдет отборочный этап чемпионата мира по памп-треку
В Ижевске в новом скейт-парке пройдет отборочный этап чемпионата мира по памп-треку Red Bull Pump Track World Championship. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта по Удмуртии.
Такие соревнования в России пройдут впервые. Участники будут стартовать парами, то есть это будет гонка на выбывание. Чемпионат проходит в 25 странах, сейчас открыта регистрация на соревнования на официальном сайте для первых 220 райдеров из любой страны.
В Ижевске гонка пройдет 6 и 7 сентября. Кстати, победитель соревнований поедет на мировой финал в Швейцарию.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вновь пенсионер попался на удочку мошенников.
- Ижевчанку покажут в одном из самых зрелищных шоу на канале "Пятница".
- Мужчина, которого приговорили к смертной казни, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»