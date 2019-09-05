Фигуристка из Ижевска Алина Загитова не будет усложнять программу в этом сезоне

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-05T14:38:10+03:00

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Алина Загитова в интервью ТАСС сообщила, что не планирует усложнять техническую сторону программы в этом сезоне.

- Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место. Конечно, это очень важно, но главное - не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и откатать свою программу. И у меня все получилось, потому что я не концентрировалась лишь на том, чтобы занять какое-то место. В этом сезоне я буду кататься для зрителя, для себя. Точно так же, как и на чемпионате мира, просто хочу выйти на лед и показать то, что было наработано с тренером, - заявила спортсменка.

Ранее Алина Загитова сообщала, что учится выполнять четверные прыжки. Но в этом году мы их не увидим в исполнении фигуристки. Тем временем серьезную конкуренцию девушке могут составить Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова из группы Этери Тутберидзе. В этом году спортсменки будут выступать во взрослых разрядах.

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ИСТОЧНИК KP.RU