2019-07-31T12:03:50+03:00
Общество

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова снялась в новом ролике от известного бренда

Ролик появился в профиле фигуристки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: @azagitovaФото: @azagitova
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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова снялась в новом ролике от известного бренда PUMA*.

- Фигурное катание – это не просто карьера и работа, это моя жизнь. Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто – это не для меня, я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо. Фигурное катание – это полёт. Я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им!, - подписала видео фигуристка в своем профиле в инстаграм.

Напомним, ранее Алина Загитова принимала участие в фотосессии от бреда. «Мне нравится вставать на пьедестал!»: спортсменка рассказала о мотивации.

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- Вот это да! Алина Загитова на шоу в Японии встретилась с сестрой своей собаки! Кстати, еще появилось видео с отрывком из новой короткой программы спортсменки.

- Да-да! Это всеми любимая Алина Загитова и она вошла в еще один список Форбс.

*Пума

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова в PUMA LQDCELL Shatter XT.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в новой модели для интенсивных тренировок PUMA LQDCELL Shatter XT. Olympic champion in figure skating Alina Zagitova presents a new model for intensive training PUMA LQDCELL Shatter XT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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