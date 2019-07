Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова снялась в новом ролике от известного бренда PUMA*.

- Фигурное катание – это не просто карьера и работа, это моя жизнь. Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто – это не для меня, я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо. Фигурное катание – это полёт. Я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им!, - подписала видео фигуристка в своем профиле в инстаграм.

Напомним, ранее Алина Загитова принимала участие в фотосессии от бреда. «Мне нравится вставать на пьедестал!»: спортсменка рассказала о мотивации.

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова в PUMA LQDCELL Shatter XT.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в новой модели для интенсивных тренировок PUMA LQDCELL Shatter XT. Olympic champion in figure skating Alina Zagitova presents a new model for intensive training PUMA LQDCELL Shatter XT.