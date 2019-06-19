Чемпионка мира Алина Загитова привела в восхищение своих фанатов

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-19T12:22:58+03:00

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Чемпионка мира Алина Загитова восхитила своих фанатов. После окончания большого тура ледового шоу, в котором она находилась месяц, фигуристка устроила автограф-сессию под дождем.

- Несмотря на плохую погоду, дождь, после завершения шоу они вышли к поклонникам и не уходили до тех пор, пока не раздали автографы и не сделали фото со всеми желающими. Незабываемые эмоции вы нам сегодня подарили. Скромная Алина Загитова не просто королева фигурного катания, а хороший человек с широкой русской душой, - пишут в соцсетях фанаты из Японии.

Алина Загитова устроила автограф-сессию под дождем .

Также Алина Загитова на шоу в Японии представила новую показательную программу.

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ИСТОЧНИК KP.RU