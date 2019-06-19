2019-06-19T12:22:58+03:00
Спорт

Чемпионка мира Алина Загитова привела в восхищение своих фанатов

Она устроила автограф-сессию под дождем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/teamzagitova/Фото: instagram.com/teamzagitova/
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Чемпионка мира Алина Загитова восхитила своих фанатов. После окончания большого тура ледового шоу, в котором она находилась месяц, фигуристка устроила автограф-сессию под дождем.

- Несмотря на плохую погоду, дождь, после завершения шоу они вышли к поклонникам и не уходили до тех пор, пока не раздали автографы и не сделали фото со всеми желающими. Незабываемые эмоции вы нам сегодня подарили. Скромная Алина Загитова не просто королева фигурного катания, а хороший человек с широкой русской душой, - пишут в соцсетях фанаты из Японии.

Алина Загитова устроила автограф-сессию под дождем .

Также Алина Загитова на шоу в Японии представила новую показательную программу.

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Alina Zagitova 2019.06.15 FaOI 2019 Kobe Bad Guy.Alina Zagitova 2019.06.15 FaOI 2019 Kobe Bad Guy 1080p 30fps #FantasyOnIceJapan #ZagitovaExhibitionGala #RedBallerina #Zagitova #Загитова #AlinaZagitova #АлинаЗагитова #FantasyOnIce #FaOI #JapanIceShow #ZagitovaEX #ЗагитоваПоказательныеВыступления #ЗагитоваПВ #КраснаяБалерина #НастоящийРекордсменТолькоОдин

ИСТОЧНИК KP.RU

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