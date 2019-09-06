2019-09-06T09:24:13+03:00
Общество

Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в Удмуртии

Коммунальщики уже подали заявку на повышение
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Регоператор по обращению с ТКО подал заявку в Минстрой республики с предложением повысить тарифы на вывоз мусора. Предлагается повысить стоимость услуг на 4%, это на 3 рубля в среднем.

- Цифра, которую заявляет регоператор, базовая. Мы будем проверять обоснованность всех представленных расчетов. В прошлом году регоператор просил 166 рублей, Минстрой утвердил 98,48 рубля для МКД и 95,20 рубля для частного сектора. Мы четко понимаем, что тариф будет корректироваться с учетом открытия полигона в Сарапуле. Планируется изменение территориальной схемы, сокращение транспортного плеча, а значит, снижение затрат на перевозку. Все это будет тщательно проанализировано и учтено в расчете тарифа, - прокомментировал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

Все расчеты и проверки Минстрой окончит к 20 декабря. Тогда и будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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