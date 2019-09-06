Ижевчанин уехал на охоту и пропал

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-06T08:26:02+03:00

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В Удмуртии ищут ижевчанина Соловьева Александра, который 31 августа отправился на охоту в Сюмсинский район и пропал. Об этом сообщается в группе «ПСО «Регион 18» «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, на охоту мужчина отправился на собственном автомобиле УАЗ серого цвета (госномер А28BE18).

Приметы: рост 174 см, полного телосложения, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет: костюм камуфляжной расцветки. При себе имел рюкзак.

Если вы знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) либо в поисокво-спасательный отряд Удмуртии «ПСО 18» по телефону 89511952971.

Напомним, что также уже с июля ищут Котова Михаила Ивановича 1936 года рождения. В июле этого года он вышел из дома по улице Нижней и не вернулся.

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ИСТОЧНИК KP.RU