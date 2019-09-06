Житель Удмуртии избил и ограбил пенсионерку в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-06T10:10:53+03:00

Изменить размер текста: A A

2 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 78-летней пенсионерки, которая сообщила о том, что на нее напал неизвестный, ударил и отобрал ювелирное украшение стоимостью 25 000 рублей. Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник заприметил пожилую женщину еще в магазине, а потом проследовал за ней до дома.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- Около входа в парадную мужчина подошел к пенсионерке и предложил помочь донести пакеты с продуктами до квартиры. Женщина согласилась, но как только они вошли в квартиру, мужчина ударил потерпевшую по лицу, отобрал ювелирное украшение и скрылся. После содеянного злоумышленник зашел в соседнюю поликлинику, где переоделся в другую одежду с целью конспирации, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Однако скрыться злоумышленнику не удалось: его вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас он задержан. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в Удмуртии

Стадион у школы №74 в Ижевске торжественно откроют 8 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU