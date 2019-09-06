2019-09-06T10:10:53+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии избил и ограбил пенсионерку в центре Петербурга

Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской областиФото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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2 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 78-летней пенсионерки, которая сообщила о том, что на нее напал неизвестный, ударил и отобрал ювелирное украшение стоимостью 25 000 рублей. Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник заприметил пожилую женщину еще в магазине, а потом проследовал за ней до дома.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- Около входа в парадную мужчина подошел к пенсионерке и предложил помочь донести пакеты с продуктами до квартиры. Женщина согласилась, но как только они вошли в квартиру, мужчина ударил потерпевшую по лицу, отобрал ювелирное украшение и скрылся. После содеянного злоумышленник зашел в соседнюю поликлинику, где переоделся в другую одежду с целью конспирации, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Однако скрыться злоумышленнику не удалось: его вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас он задержан. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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