Стадион у школы №74 в Ижевске торжественно откроют 8 сентября

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-06T06:50:09+03:00

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8 сентября около школы №74 торжественно откроют стадион с резиновым покрытием. Об этом сообщает администрация города.

На стадионе появилось футбольное поле с искусственной травой, круговая и линейная беговые дорожки с резиновым покрытием и антивандальные тренажеры. Такой же стадион в этом году появится около гимназии №56. Спортивные объекты строят в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации» на 2016-2020 годы.

Ранее глава города Ижевска Олег Бекмеметьев сообщал, что каждый год планируется строить по два подобных стадиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU