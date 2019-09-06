Стадион у школы №74 в Ижевске торжественно откроют 8 сентября
8 сентября около школы №74 торжественно откроют стадион с резиновым покрытием. Об этом сообщает администрация города.
На стадионе появилось футбольное поле с искусственной травой, круговая и линейная беговые дорожки с резиновым покрытием и антивандальные тренажеры. Такой же стадион в этом году появится около гимназии №56. Спортивные объекты строят в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации» на 2016-2020 годы.
Ранее глава города Ижевска Олег Бекмеметьев сообщал, что каждый год планируется строить по два подобных стадиона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Большой ремонт затянулся: почему не все школы откроются 1 сентября?
Примерно 250 детей будут учиться в инженерных классах в Ижевске
Павлин из зоопарка Ижевска отправился погулять
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»