Януш Вишневский в Ижевске откровенно рассказал о книге «Одиночество в Сети»
Знаменитый писатель Януш Вишневский откровенно рассказал о своей книге «Одиночество в Сети». Во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) он сказал, что писал это произведение для себя.
- Это откровенная история о чувствах. Честная книга в форме дневника. Тогда у меня была грустная история в моей брачной жизни. И никто не ожидал, что она получится такой открытой, - рассказал Януш.
Кстати, он напомнил, что бестселлеру в 2019 году исполнилось уже 18 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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