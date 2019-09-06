Януш Вишневский в Ижевске откровенно рассказал о книге «Одиночество в Сети»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-06T12:39:59+03:00

И почему, по его мнению, она стала популярной

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Знаменитый писатель Януш Вишневский откровенно рассказал о своей книге «Одиночество в Сети». Во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) он сказал, что писал это произведение для себя.

- Это откровенная история о чувствах. Честная книга в форме дневника. Тогда у меня была грустная история в моей брачной жизни. И никто не ожидал, что она получится такой открытой, - рассказал Януш.

Кстати, он напомнил, что бестселлеру в 2019 году исполнилось уже 18 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU